Présidentielle Gabon 2023 : Ali Bongo pour une administration transparente et responsable

Entamée depuis le 11 août dernier, la campagne du président sortant Ali Bongo Ondimba se poursuit désormais dans la province de l’Estuaire où ce week-end, il a échangé avec les populations de Bikélé dans le 3ème arrondissement de la commune de Ntoum. Profitant de cette occasion, il a exprimé sa volonté d’opérer une refonte de l’administration afin de la rendre plus compétitive.

En effet, au cours de cette rencontre avec les populations de Ntoum le candidat à la présidentielle du 26 aout 2023 Ali Bongo Ondimba a décliné les grandes lignes de son projet de société contenu dans le Nouvel Ordre Républicain. À cet effet, il s’est engagé à mettre en œuvre l’ensemble des promesses afin de propulser le développement du Gabon.

Concernant la problématique de la corruption et autres maux qui minent l’administration gabonaise, le chef de l’État sortant, qui brigue un troisième mandat à la tête du pays, a annoncé un certain nombre de mesures dès l’entame de son nouveau mandat. Il s’agit entre autres de la mise en place des « contrôles renforcés contre les fraudes fiscales et budgétaires, la transparence, exemplarité et reddition de comptes pour les fonctionnaires ».

Dans la même vaine, Ali Bongo Ondimba s’est engagé à rétablir les liens de confiance entre administrateurs et administrés. Une promesse qu’il entend mettre en pratique en mettant fin au laisser-aller et à l’impunité qui règnent en maître au sein de l’administration. À cet effet, il a annoncé une « valuation des représentants sur objectifs et engagement pour le bien commun ». « À Ntoum et Bikélé, j’ai dévoilé une vision audacieuse : Un Ordre républicain repensé, laissant derrière lui les vieilles habitudes et impulsant un nouvel élan pour le bien-être des populations. Ensemble, bâtissons une administration performante au service de tous », a-t-il indiqué.