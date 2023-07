Présidentielle 2023 : Therence Gnembou Moutsona candidat du PRC

Ecouter cet article Ecouter cet article

La liste des candidats à la prochaine élection présidentielle continue peu à peu de s’allonger. Ce 12 juillet 2023, le tour est revenu à Therence Gnembou Moutsona, président du Parti du Réveil Citoyen (PRC) de se prêter à l’exercice, à l’occasion d’une déclaration au siège du parti, en présence de plusieurs dizaines de ses partisans. Ce chef d’entreprise de 50 ans entend donc mettre son expérience professionnelle au service de ses compatriotes.

Le nom de Therence Gnembou Moutsona s’ajoute à la liste des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle. En effet, le président du Parti du Réveil Citoyen a annoncé ce 12 juillet devant ses partisans qu’il sera bien au rendez-vous de la présidentielle du 26 août 2023, venant ainsi compléter la longue liste des candidats connus.

Lors de son discours de circonstance, il n’a pas manqué de dresser la situation économique et sociale du pays. Il a ainsi tour à tour dénoncé le chômage des jeunes, la précarité des retraités, les pénuries d’eau et d’électricité, l’abaissement du niveau d’éducation, l’enclavement des routes, le niveau de corruption et la cherté de la vie. Il a eu des mots durs à l’encontre du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, dont il a fustigé la candidature après « un bilan catastrophique des 14 années », s’appuyant notamment sur le rapport publié par Mays Mouissi et Harold Léckat.

Vice-président de la plateforme Alternance 2023, il s’est dit déterminé à œuvrer, aux côtés de ses camarades, à l’alternance au Gabon. Il a exprimé sa foi en la capacité des filles et fils du Gabon à mutualiser leurs intelligences pour un nouveau leadership. C’est donc avec humilité et gravité, que le responsable associatif a dit avoir répondu favorablement à la demande de ses militants de se porter candidat, avant de l’affirmer explicitement d’un air grave « Oui ! je suis donc candidat à l’élection présidentielle du 26 août 2023 ».

Karl MAKEMBA