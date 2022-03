Présidentielle 2023:  Stéphane Iloko, appelle à un rassemblement «majorité arc-en-ciel» autour d’ Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le porte-parole du Parti démocratique gabonais ( PDG), Stéphane Germain Iloko Boussengui a appelé mardi dernier sur un post sur Facebook, à un rassemblement majorité présidentielle arc-en-ciel autour d’ Ali Bongo, afin de lui offrir les possibilités d’un succès éclatant et retentissant, lors de la présidentielle de 2023.

A quinze mois de la prochaine élection présidentielle, la majorité républicaine et sociale pour l’émergence doit impérativement se bonifier, se mettre en ordre de bataille et clairement afficher sa volonté de remporter haut la main cette élection présidentielle à venir. C’est dans ce cadre que le porte-parole du PDG, Stéphane Germain Iloko Boussengui a appelé à un rassemblement majorité présidentielle arc-en-ciel autour d’ Ali Bongo. « La nouvelle « majorité présidentielle arc-en-ciel », que j’appelle de tous mes vœux, doit tirer les leçons des élections présidentielles de 2009 et 2016 pour offrir à notre camp politique les possibilités d’un succès éclatant et retentissant. » , a-t-il lancé.

Pour Stéphane Germain Iloko Boussengui, l’appel à la candidature lancé par la base du PDG doit être renforcé par un appel à un large rassemblement autour du candidat de la « majorité présidentielle arc-en-ciel ». Majorité comprenant les différents secteurs socio-professionnels, qui composent le corpus électoral, pour faire le plein des voix, même dans les zones hostiles au PDG ou à la majorité, afin d’assurer à Ali Bongo Ondimba une large victoire lors de ce scrutin majeur.

En effet, selon ce cadre du PDG, les élections de 2023 constituent un tournant décisif pour le Gabon à voir l’agitation perceptible ces dernières semaines sur le terrain. « Ce que nous observons depuis un certain temps sur le terrain politique révèle au grand jour la détermination de chaque camp à prendre le dessus sur l’autre. La volonté du DCP, que s’apprête à traduire dans les faits le secrétariat exécutif du PDG, vise à répondre avec plus d’audace et d’efficacité aux multiples attentes de la population gabonaise. », a indiqué Stéphane Germain Iloko Boussengui.