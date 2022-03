Présidentielle 2023: Sosthène Orphé Lendjedi Ibola se lance dans la course

Ecouter cet article Ecouter cet article

Méconnu en grande partie de la population gabonaise, le chantre et homme d’Église, vivant au Canada, Sosthène Orphé Lendjedi Ibola a annoncé se positionner candidat à la prochaine présidentielle de 2023 au Gabon. Il compte mettre son expertise au service de son pays et souhaite donner une nouvelle orientation au développement du pays.

Au fur et à mesure que les jours passent, les candidatures à la présidentielle se dévoilent. À l’instar de plusieurs autres rendues déjà officielles, celle de Sosthène Orphé Lendjedi Ibola vient de s’ajouter. Lors d’une déclaration faite sur sa chaîne Youtube, le samedi 19 mars dernier, ce chantre et homme d’église vivant au Canada et parfait inconnu de la vie politique gabonaise, a foi qu’il est celui qui peut changer le Gabon.

Il justifie sa candidature par le fait qu’il faut des personnes neuves qui servent le Gabon et non celles qui se servent. « Mon ambition est de faire du Gabon un pays où il fait bon vivre pour tous, où nous avons tous la possibilité de nous réaliser, parce que nous en avons les moyens. Je veux donner aux Gabonais les meilleures conditions de vie possibles, la meilleure éducation, les meilleurs soins, l’accès à des logements décents, les meilleures infrastructures, une justice équitable pour tous. C’est pourquoi j’ai décidé de me porter candidat à la présidentielle de 2023 dans mon pays », a t-il fait savoir.

L’homme de Dieu souhaite que les Gabonais rompent avec les politiciens du passé, qui ont contribué à la déchéance du Gabon et qui à nouveau veulent solliciter les suffrages des compatriotes. Pour lui, ils ne peuvent plus rien apporter. « Les forces en présence ne peuvent rien apporter de mieux, sinon elles ne veulent rien apporter et elles nous l’ont à suffisance démontré depuis plus de 50 ans », a-t-il martelé.

Sosthène Orphé Lendjedi Ibola croit fermement au changement. Il compte donner une nouvelle direction à notre pays. « Une direction qui nous rendra tous fiers, une direction qui nous assure des lendemains meilleurs non seulement pour nous, mais pour les générations futures et pour la nation gabonaise tout entière. »