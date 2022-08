Présidentielle 2023: Richard Royembo menace les traîtres tapis dans l’ombre au sein du PDG

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche des prochaines échéances électorales, les esprits semblent s’échauffer au sein du Parti démocratique gabonais (PDG) avec les sorties aux allures de menace aux potentiels traîtres. La preuve avec la sortie la semaine écoulée du secrétaire provincial de ce parti dans la province de l’Ogooué-Maritime Richard Albert Royembo au cours de laquelle il a menacé les militants et militantes qui ne suivront pas les directives du parti.

Prenant la parole lors d’une cérémonie de remerciement à Ali Bongo Ondimba pour avoir nommé un des leurs, Richard Sylong au prestigieux poste de président du Conseil d’administration de la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), Richard Albert Royembo est longuement revenu sur l’indiscipline notoire de certains de ses camarades du parti. En effet, ces derniers brilleraient par la trahison envers le patron de leur formation politique.

Le secrétaire provincial du PDG est notamment revenu sur le scrutin d’août 2016 qui avait vu le président de ce parti être mis à mal dans les urnes. « Mais vous en 2016 quand vous l’aviez accompagné annoncer sa candidature au pont d’Ozouri, après cela vous lui avez fait quoi si ce ne que lui tourner le dos, je dis non ! », a-t-il martelé.

Ainsi, l’actuel vice-président de l’Assemblée nationale a martelé qu’il était hors de question que ce scénario se répète lors des prochaines élections. « Cette fois-ci la faute n’est plus permise, Ali Bongo Ondimba a pardonné mais il n’a pas oublié. Et votre rôle en tant que responsable politique, c’est de démontrer le contraire en lui offrant une victoire cash en 2023. Je ne peux pas me permettre d’accepter ce qui s’est passé en 2016. Plus jamais ça », a lancé Richard Albert Royembo.