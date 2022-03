Présidentielle 2023: Mike Jocktane pour un rassemblement des leaders religieux autour de sa candidature

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 19 mars dernier le président de Gabon Nouveau (GN), le révérend Mike Jocktane a échangé avec plusieurs leaders religieux. Occasion pour ce dernier officiellement de présenter sa vision pour le Gabon dans le cadre de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, mais surtout exhorter ses coreligionnaires à se rassembler autour de son offre politique.

Après avoir rencontré les femmes dernièrement, le révérend Mike Jocktane , candidat à la présidentielle de 2023, du Gabon Nouveau, parti politique de l’opposition, s’est adressé aux religieux le 19 mars dernier non seulement pour leur partager sa vision du Gabon , mais surtout solliciter leur soutien, non seulement en tant qu’un des leurs, mais aussi en tant que citoyen résolument engagé et candidat à l’élection présidentielle de 2023.

En effet, celui qui a servi l’église depuis 30 ans souhaite désormais mettre son expérience au service des Gabonaises et des Gabonais. « Pendant toutes ces années, vous m’avez octroyé votre confiance et, au milieu de vous, avec vous, grâce à vous, j’ai acquis une légitimité que vous m’avez accordée. Je vous remercie de m’avoir toujours fait confiance en tant que membre du clergé. Je reste le même homme attaché aux mêmes convictions. Des convictions profondes qui me poussent à mener un nouveau combat. Et ce combat, c’est aussi le vôtre, donc le nôtre », a-t-il précisé.

Lors de son allocution, Mike Jocktane a tenu à décliner son programme axé sur l’amélioration des conditions de vie des populations. Il entend également axer son action autour de l’éradication de l’extrême pauvreté, précisant que cela passe par une réforme du système éducatif. Conscient du rôle majeur des confessions religieuses dans la société, il a promit une réforme du dispositif juridique encadrant le fonctionnement des organisations religieuses.



Ainsi, pour réussir cette mission, le président du GN sollicite de ce fait le soutien des hommes d’Églises. « Je m’adresse à vous pour obtenir votre soutien dans l’ambition qui est la mienne, donc la vôtre afin de donner un nouvel élan, un nouveau souffle à notre pays. Pour y parvenir, pour mettre en œuvre les changements tant attendus par les Gabonais et Gabonaises, je suis venu à votre rencontre aujourd’hui pour solliciter cette même confiance, ce même soutien que vous m’accordé depuis 30 ans » , a-t-il lancé.