Présidentielle 2023: Mike Jocktane à la conquête de la Ngounié

La conquête du pouvoir est résolument lancée pour l’évêque Mike Jocktane, candidat déclaré à la présidentielle 2023 au Gabon. Après plusieurs rencontres aussi bien à Libreville qu’ailleurs, le candidat du Gabon nouveau (GN), s’est rendu en opération de charme dans la Ngounié, le weekend écoulé, rencontrer les populations.

En effet, au cours de ce déplacement qui s’est déroulé du 24 au 27 mars, le leader politique a échangé tour à tour avec les populations des villes de Mouila , Lebamba et Ndendé. À Mouila, l’évêque a visité la prison centrale de cette ville et en a profité à échanger avec les autorités administrative locales sur les problématiques de ce milieu carcéral: à savoir la prise en charge des maladies des détenus, leurs conditions de détention, la surpopulation de la prison, les cas récurrents de viols sur mineurs.



Le candidat à l’élection présidentielle a fait part de certains de ses engagements dont la rénovation et la modernisation des prisons et la séparation entre adultes et mineurs et entre hommes et femmes dans les différentes structures carcérales. Avant de terminer par des causeries aux quartiers Motoboko et Ngoyima, où il a réaffirmé sa détermination à mettre fin à la précarité qui sévit durement, et partant, son engagement à se battre pour les populations.

« Je me suis levé parce que je refuse de croire qu’un Gabon meilleur pour tous est impossible. Autrefois notre pays était considéré comme l’Eldorado de l’Afrique, aujourd’hui dans d’autres pays beaucoup de gens se moquent du Gabon. C’est pourquoi, je voudrais que pour l’élection présidentielle nous nous mettions ensemble pour sanctionner ceux qui sont actuellement au pouvoir », a-t-il martelé.

Un message qu’il a d’ailleurs délivré lors de son passage dans la ville de Lébamba. Là-bas, Mike Jocktane est allé visiter l’hôpital de Bongolo, ainsi que les fidèles de l’église de l’alliance chrétienne de Lebamba . Avant de clore ce périple par Ndendé. Le leader du Gabon Nouveau a reconnu le potentiel économique de cette ville, qui présente des potentialités touristiques avec une forte présence des lacs et de nombreuses grottes situées dans les villages du département. Il a également relevé quelques problématiques en rapport avec la route, notamment certains axes routiers qui sont délabrés. Le candidat à la présidentielle compte apporter des solutions une fois qu’il sera élu.