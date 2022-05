Présidentielle 2023: Maganga Moussavou plébiscité par ses militants de l’Estuaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’il avait annoncé son intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2023, le président du Parti social démocrate (PSD) Pierre Claver Maganga Moussavou vient de faire un nouveau pas dans cette éventualité. En effet, c’est au cours du congrès décentralisé à l’Estuaire le 7 mai, que les militants de cette formation politique ont invité l’ancien vice-président de la République à se porter candidat à ce scrutin.

A moins de deux ans des prochaines échéances électorales et plus particulièrement la présidentielle, les candidatures n’ont de cesse de se multiplier. C’est le cas du président du PSD, qui pour la 5ème fois sera bien dans la course pour solliciter le suffrage des gabonais et devenir peut-être le 4ème président de la République du Gabon.

Ainsi, au cours d’un congrès provincial qui s’est tenu dans l’Estuaire, les militants et sympathisants du Parti social-démocrate ont unanimement accepté la candidature de leur président. Un plébiscite qui n’a pas manqué de susciter une réaction de ce dernier qui a remercié ses militants pour la confiance accordée. « Cette décision que vous avez prise de pouvoir m’accompagner dans ce combat pour la conquête du pouvoir, pour la quête du pouvoir non pas pour me servir mais pour vous servir m’amène à dire que nous allons ensemble, sans discrimination, tous les Gabonais qu’ils soient du PDG, de la majorité et de l’opposition, nous allons gagner le combat contre le sous-développement », a déclaré Pierre Claver Maganga Moussavou.