Présidentielle 2023 : Maganga Moussavou opposé à une candidature consensuelle ?

« Le chien n’abandonne jamais sa façon déhontée de s’asseoir ». Cette citation d’Ahmadou Kourouma sied bien à l’attitude pour le moins déconcertant du président du Parti social démocrate (PSD) Pierre Clavier Maganga Moussavou. En effet, après l’épisode de 2016 où il s’était dit opposé à une candidature unique de l’opposition, ce dernier semble vouloir réaffirmé cette posture dans le cadre de la présidentielle 2023.

C’est au cours d’un meeting animé le week-end écoulé à Mouila dans la province de la Ngounié que l’ancien vice-président de la République a tenu à donner son point de vue sur l’idée d’une candidature consensuelle lors de l’élection présidentielle prévue le 26 aout 2023. Ainsi, de manière peu voilée, il s’est dit opposé à la candidature.

Une position qu’il motive que selon lui, le départ du système incarné par le président sortant Ali Bongo Ondimba était déjà acté. « On me dit qu’il faut un candidat unique, je dis, je suis d’accord. Si je dis au prisonnier de sortir de prison, ils vont me dire, mais si nous sortons, qu’est-ce que tu nous donnes quoi pourqu’on ne regrette pas la prison », a-t-il indiqué en laissant entrevoir qu’avec une candidature unique ou non, les « Bongo était déjà parti ».



« Le plus important, ce n’est pas de faire partir les Bongo, tôt ou tard, et plus tôt, ce sera le mieux. Pour moi, ils sont déjà partis, Bongo est fini », a-t-il lancé. Si on peut souligner que Pierre Claver Maganga Moussavou ne s’est pas opposé de manière explicite, cette posture suscite des interrogations auprès de l’opinion alors que ce dernier est membre de la plateforme Alternative 2023. Il faut dire que ce dernier ne serait pas à un premier coup puisqu’en 2016 il s’était montré hostile à une candidature unique de l’opposition.