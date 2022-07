Présidentielle 2023: l’unité de l’opposition au menu de l’échange entre Nzouba Ndama et Bemvone Be Nze

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche des prochaines échéances électorales, la question de l’unité des forces de l’opposition est de plus en plus au centre du débat. Et pour preuve, ce sujet était au menu de la rencontre entre le président du parti Les Démocrates Guy Nzouba Ndama et le candidat déclaré à l’élection présidentielle Innocent Bemvone Be Nze.

Si lors de l’élection présidentielle une large frange de l’opposition avait réussi à former une coalition autour de l’ancien président de la Commission de l’Union africaine Jean Ping, plusieurs acteurs de ce bord politique souhaitent réitérer cet exploit lors des prochaines échéances électorales. C’est dans le cadre de cette éventualité que le candidat déclaré à la présidentielle Innocent Bemvone Be Nze multiplie des rencontres avec des acteurs politiques de l’opposition.

Ainsi, après la rencontre les membres de la plateforme Gabon d’abord, présidée par Jacques Adiahenot, ce dernier a récemment échangé avec le président du parti Les Démocrates. Au menu de cet entretien, la nécessité de fédérer l’ensemble des forces de l’opposition autour d’une coalition afin de parvenir à l’alternance. « Pour nous, cette coalition doit se former le plus tôt possible pour une plus grande adhésion citoyenne. L’urgence que présente la situation de notre pays appelle à l’action et la mobilisation et non à la dénonciation, ni même à la revendication », a indiqué Innocent Bemvone Be Nze.

Une idée qui n’a pas manqué de recevoir l’assentiment de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guy Nzouba Ndama. Citant les armoiries de la République gabonaise, le leader du parti Les Démocrates a rappelé que « Uni nous progressons ». « Nous ne pouvons pas avancer dans la désunion », a-t-il relevé pour demontrer son attachement à l’union de l’opposition au cours de ces prochaines élections.