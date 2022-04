Présidentielle 2023: Louis Gaston Mayila exhorte les potentiels candidats à accepter le verdict des urnes

Ecouter cet article Ecouter cet article

A moins de deux ans de la présidentielle au Gabon, Le président de l’Union pour la nouvelle République (UPNR), Me Louis Gaston Mayila, a tiré la sonnette d’alarme en interpellant les acteurs politiques à plus de responsabilité durant ces échéances électorales et leur a par conséquent demander de respecter chacun le résultat des urnes.

Me Louis Gaston Mayila, le président de l’Union pour la nouvelle République (UPNR), et doyen de la sphère politique gabonaise, ne veut plus de débordements lors des élections au Gabon. C’est du moins la position affichée par ce dernier dans une publication sur sa page Facebook, dans laquelle il a sensibilisé les différents candidats qui devraient participer à ces élections présidentielles.

En effet, pour l’ancien président du Conseil économique et social, les potentiels candidats à ce scrutin devraient adopter un code de conduite, en faisant tout pour éviter les violences post électorales, qui ont souvent conduit aux morts. « Depuis notre indépendance, à l’occasion de chaque consultation électorale majeure, des résultats ont toujours donné des cris et des pleurs, pour ne pas dire des morts. Voici que 2 023 nous annonce une consultation électorale majeure. Alors Mayila dit que nous ne devons pas persister dans l’erreur qui nous conduit dans les résultats que nous déplorons », peut-on lire.

Pour le président de l’UPNR, l’élection présidentielle ne doit plus se solder par des pertes en vies humaines. Il veut une élection bien préparée qui finit bien. « Une histoire qui finit bien, c’est une élection bien préparée. Une histoire qui finit bien, c’est une élection qui se déroule bien. Une histoire qui finit bien, c’est que l’épilogue de cette élection ne délivre pas un verdict de mort », soutient-il.