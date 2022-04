Présidentielle 2023: les PDGistes de Minvoul appellent à la candidature d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les cadres et militants du Parti démocratique gabonais (PDG) dans le département du Haut-Ntem ont célébré, ce dimanche 10 avril 2022, le 54ème anniversaire, en différé, de leur formation politique. Occasion pour Francis Nkea Ndzigue et l’ensemble des notables de cette localité d’appeler à l’unisson à la candidature du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de 2023.

C’est le siège de l’assemblée départementale qui a servi de cadre à la célébration en différé du 54ème anniversaire du Parti démocratique gabonais dans le département du Haut-Ntem dans la province du Woleu-Ntem le dimanche 10 avril 2022. Sous la coordination des cadres locaux, cette manifestation a été rehaussée par la présence du membre du bureau politique le Dr. Francis Nkea Ndzigue et d’autres cadors politiques venus des 4 coins de la province septentrionale et de la commune d’Akanda.

L’honneur est revenu aux membres de l’UJPDG et de l’UFPDG de saluer les efforts consentis par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba à l’endroit des femmes et des jeunes de ladite localité. Une motion de soutien étayée par la vice présidente de l’assemblée nationale Marie-Julie Biloghe, du membre du complément stratégique du bureau politique Nestor Ayi et de l’honorable François Ango Ntoutoume qui ont unanimement souligné le leadership de leur « champion » qu’ils entendent « accompagner jusqu’au bout ».

Bain de foule du membre du bureau politique du PDG Francis Nkea Ndzigue © GMT

D’ailleurs, le Dr. Francis Nkea Ndzigue n’a pas manqué de préciser que « la seule issue pour nous populations du Haut-Ntem, c’est la victoire d’Ali Bongo Ondimba à Minvoul en 2023 ». Une marque de soutien indéfectible envers le Chef de l’État qui a su offrir une place de choix aux élites Minvouloises. « Vous avez procédé à d’importantes nominations relatives aux organes de notre grand rassemblement de masse, le Parti Démocratique Gabonais (PDG), avec la promotion de certains militants et militantes », a rappelé Francis Nkea.



Fort de ce qui précède, l’état-major du Parti démocratique gabonais a emboîté le pas vers l’appel à la candidature d’Ali Bongo Ondimba en vue de la Présidentielle de 2023. « Ali Bongo Ondimba a beaucoup de projets d’envergure pour notre localité et il peut compter sur nous pour l’aider à les implémenter. Montrons-lui notre dévotion pour remporter haut la main la prochaine élection. C’est notre champion », a-t-il conclu. Notons que la réalisation de la voie terrestre et l’érection d’un pont à Kom, sont deux projets majeurs qui ont été applaudis par les militants venus en masse.