Présidentielle 2023: les pdégistes de l’Ogooué-Lolo appellent à leur tour à la candidature d’Ali Bongo

C’est une véritable démonstration de force que viennent de réaliser les cadres du Parti démocratique gabonais (PDG) à Koulamoutou dans la province de l’Ogooué-Lolo le samedi 02 avril dernier. Occasion pour ces derniers d’exprimer leur volonté de voir le président de leur formation politique Ali Bongo Ondimba de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2023.

En effet, cette manifestation, organisée dans le cadre de la célébration du 54ème anniversaire du “Parti de masse”, était l’occasion pour les militantes et militants de réaffirmer leur fidélité et leur unité et surtout d’appeler à la candidature de l’actuel chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pour un troisième mandat à la tête du pays. Un événement qui a d’ailleurs été marqué par la présence de nombreux ténors de cette formation politique.

Ainsi, autour du sage Martin Fidèle Magnaga, de secrétaire national 7 au bureau exécutif du PDG nouvellement promue pour animer la politique dans la province de l’Ogooué-Lolo, la camarade Huguette Tsono, des députés Blaise Louembe, Faustin Boukoubi, Regis Immongault ou encore des ministres Hugues Mbadinga Madiya et Pacôme Moubelet Boubeya, que les filles et fils de l’Ogooué-Lolo ont tenu à manifester leur soutien à la politique du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

C’est d’ailleurs dans ce même ordre d’idée qu’à l’unisson, ils ont appelé de tous leurs vœux de voir le président de leur formation politique et candidat naturel se porter candidat à sa propre succession lors de la prochaine élection présidentielle. Une éventualité qui selon eux devrait lui permettre de poursuivre l’œuvre de développement entamé ces dernières années.