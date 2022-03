Présidentielle 2023: les pdégistes de l’Abanga-Bigné appellent à la candidature d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 54ème anniversaire du Parti Démocratique Gabonais (PDG), a été célébré à Ndjolé dans le département de l’Abanga Bigné, dans la province du Moyen-Ogooué le samedi 26 mars dernier, dans la ferveur populaire. Une cérémonie rehaussée par la présence du membre du bureau politique dudit parti, Denise Mekam’ne. Lors de cette rencontre, les militants PDG ont vivement appelé le chef de l’Etat à se porter candidat à la présidentielle de 2023.

Mobilisés autour du membre du bureau politique, (MBP), du parti démocratique gabonais, Denise Mekamne, les militants de l’Abanga Bigné, ont célébré le 54e anniversaire de leur parti dans la ferveur populaire. Au cours de cette célébration, les Pdégistes ont réaffirmé leur « indéfectible attachement aux idéaux du PDG et leur soutien sans faille à Ali Bongo Ondimba », qui est selon eux, seul capable, à garantir la stabilité du pays et à conduire le Gabon vers le développement.

Un événement qui a été marqué par la lecture de plusieurs motions de soutien notamment celles des jeunes, des femmes et enfin des notables, qui ont réaffirmé leur leur appartenance, leur loyauté et leur fidélité au Parti démocratique gabonais et par conséquent à son président Ali Bongo Ondimba.

Prenant la parole le MBP, Denise Mekamne, saluant l’engagement, la détermination, la solidarité et la fidélité des militants du département de l’Abanga Bigné, au Distingué camarade , a demandé que cet engagement soit pour toujours et ne s’effrite jamais. « Notre disponibilité reste entière et dévouée. C’est pourquoi vous pouvez toujours compter sur la mobilisation des militantes et des militants du PDG Moyen-Ogooué pour faire triompher notre Grand Parti aux échéances électorales à venir. », a-t-elle indiqué.

Denise Mekamne a rejoint l’ensemble des discours des autres militants PDG, pour appeler solennellement Ali Bongo Ondimba à se présenter candidat à la présidentielle de 2023. Non seulement pour le plus grand bien des populations du Gabon en générale, mais surtout pour achever l’œuvre entamée. Celle de la construction du Gabon.