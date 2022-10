Présidentielle 2023: l’Eglise catholique prête à s’impliquer !

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Eglise catholique du Gabon est-elle prête à suivre l’exemple de celle de la République démocratique du Congo (RDC)? C’est la question qu’on pourrait se poser à la suite de la dernière sortie de l’Archevêque Métropolitain de Libreville Mgr Jean Patrick Iba-Ba qui, dans une communication adressé au corps du Christ, a exhorté ces derniers à s’impliquer davantage sur les questions économique, sociale et surtout politique.

« Le chemin synodal que nous avons appris à redécouvrir à la faveur de l’actuel synode, nous donne l’occasion de prier, mais aussi de réfléchir ensemble sur l’identité de notre Eglise et sur le sens profond de sa mission au cœur de la société ». C’est par ces mots que s’ouvre cette missive de l’Archevêque de Libreville. Une interpellation faite aux chrétiens qui trouve son sens dans la nécessité de contribuer à l’édification d’une société respectueuse des valeurs prônées par l’Evangile.

A moins d’un an des prochaines échéances électorales, Mgr Jean Patrick Iba-Ba exhorte ses ouailles à être dans « l’action concrète » afin de répondre à la détresse du peuple. « Au regard des maux qui minent notre société et dans le contexte des échéances politiques à venir, notre engagement et notre participation, en tant que baptisés et citoyens sont désormais des urgences que nous ne pouvons plus différer », martèle l’Archevêque Métropolitain de Libreville.

Un engagement sans équivoque qui dénote de la volonté de l’Eglise catholique de prendre activement part au processus électoral qui s’annonce et qui au demeurant, comme dans d’autre pays où l’église s’est impliquée, devrait permettre de rassurer sur son bon déroulement.