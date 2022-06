Présidentielle 2023: le Dr. Désiré Monanga se jette dans la bataille

Ecouter cet article Ecouter cet article

A un peu moins de deux ans des prochaines élections présidentielles prévues en 2023, la liste des candidatures à ce scrutin continue de s’allonger. La dernière en date est celle du Dr. Révérend Désiré Mounanga qui a déclaré se porter candidat pour sortir le Gabon du « joug dictatorial » dans lequel il est actuellement enchaîné.

En effet, c’est en présence de plusieurs invités et des cadres de l’Union pour le Progrès National (UPN), formation politique dont il portera le flambeau, que cet homme d’église a tenu à officialiser sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Une candidature qu’il a dit placer sous le sceau de la réappropriation du pays par les Gabonais avec comme slogan « Rachetons notre pays ».

Il faut souligner que le néo homme politique justifie sa candidature par la nécessité de participer de manière efficiente à la libération du pays. Axé sur le programme politique dénommé « Nouvel Ordre National (NON) », pour Dr. Révérend Désiré Mounanga ce Non devrait être un leitmotiv pour le peuple gabonais. « Le NON c’est le refus de toutes les injustices sociales. Le NON c’est le refus de brader nos richesses, le NON c’est le refus de laisser n’importe qui venir nous imposer sa loi », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le candidat de l’Union pour le Progrès National veut axer le principe de réappropriation au cœur de la démocratie gabonaise. « Dans le projet de société que nous allons vous présenter dans les prochains mois, nous allons exiger que quiconque veut être candidat à une élection au Gabon, qu’elle soit locale, législative ou présidentielle, devra au moins parler une langue du Gabon. Le parlementaire qui ne parle pas une langue sera démis de ses fonctions » a-t-il lancé.

