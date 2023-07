Présidentielle 2023 : Lasseny Duboze investie candidate de l’UANA

Ecouter cet article Ecouter cet article

À quelques jours de la date limite de dépôt de déclaration de candidature à la présidentielle 2023, les candidats sortent peu à peu du bois. Si elle avait déjà annoncé son ambition de se porter candidate, l’ancienne ministre Victoire Lasseny Duboze vient de recevoir l’appui de l’Union des alliances pour une nouvelle Afrique (UANA) qui a décidé non seulement de l’investir, mais aussi de la porter à la tête du parti.

En effet, cette cérémonie d’investiture intervient quelques jours seulement après la tenue du congrès extraordinaire de cette formation politique avec en point d’orgue la désignation d’un nouveau président, mais surtout la décision de son nouveau président.

Lors de son intervention, le président sortant Georges Manfoumbi est longuement revenu sur la genèse de la création du parti, mais aussi des valeurs qui sou tende son engagement en faveur des Gabonais économiquement faible (GEF). Des valeurs qu’il a dit partager avec l’ancienne présidente de l’Union des femmes du Parti démocratique gabonais (UFPDG) toute chose qui a motivé les congressistes à porter leur dévolu sur cette dernière.

Après son installation à la tête du parti, s’en est suivie son investiture officielle en tant que candidat de l’Union des alliances pour une nouvelle Afrique (UANA). Profitant de cette occasion, l’ancien membre du gouvernement a décliné sa vision s’articulant en autour de l’éducation et de la formation, la santé et la justice sociale. « Il n’est pas question de privilégier une province par rapport à une autre », a-t-elle fait savoir, sans manquer d’égrainer les maux qui minent le pays, notamment les problèmes de routes et des transports.

Abordant l’épineuse problématique des personnes retraitées, la nouvelle présidente de l’UANA s’est engagée à résoudre cette épineuse question. « Nous allons vous recycler, a-t-elle ajouté, parce que nous ne sommes que 2 millions d’habitants. Ce n’est pas suffisant pour faire du Gabon, le grand Gabon que nous voulons faire. Les adultes seront recyclés dans des domaines pour qu’ils continuent de travailler tant qu’ils seront utiles », a indiqué Victoire Lasseny Duboze.