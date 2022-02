Présidentielle 2023: la Majorité présidentielle déjà sur le pied de guerre

Ecouter cet article Ecouter cet article

A un près d’un an des prochaines échéances électorales, la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence commence à sonner le rassemblement de l’ensemble de ses membres. C’est du moins le sens à donner à la réunion qui s’est tenue le 10 février 2022 au siège du Parti démocratique gabonais (PDG) avec comme thème à l’ordre du jour les stratégies pour la prochaine élection présidentielle devant se tenir en août 2023.

En effet, cette rencontre qui a réuni de nombreux ténors de la majorité à l’instar de Florentin Moussavou, Annie Claudine Mavioga ou encore Jean Boniface Assélé était l’occasion pour le secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bounguendza, en sa qualité de secrétaire permanent de la Majorité, d’échanger sur les actions à mener en vue de consolider la notoriété du président de ce rassemblement Ali Bongo Ondimba.

Ainsi, au nombre des questions débattues lors de cette rencontre, il y avait entre autres la nécessité de repenser « l’esprit de la nouvelle Majorité présidentielle pour la consolidation de la notoriété du président de la Majorité; la mise en place d’une Coordination de suivi des activités conjointes de la Majorité présidentielle ».

Autre question abordée, et non des moindres, les stratégies à mettre en œuvre en prélude aux prochaines échéances électorales de 2023 et plus particulièrement la présidentielle. Il s’agissait donc pour les participants d’analyser la nouvelle méthode de travail de la Majorité présidentielle, les outils collaboratifs et l’organisation pratique de ce groupe.