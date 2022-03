Présidentielle 2023: Jean Rémy Pendy Bouyiki soutient Ali Bongo en cas de candidature officielle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Jean Rémy Pendy Bouyiki, l’ancien ministre d’Etat et conseiller de feu Omar Bongo Ondimba, lors de son passage à l’émission le Canapé Rouge, diffusée lundi 21 mars dernier sur GMT Tv, a laissé entendre qu’il soutiendra Ali Bongo Ondimba en cas de candidature officielle de ce dernier, à la présidentielle de 2023. Un soutien « franc » que l’ancien hiérarque du Parti démocratique gabonais (PDG) explique par le fait que le chef de l’Etat aurait été abusé par « des jeunes collaborateurs » au sortir de 2016, en qui il a mis sa confiance.

Dix ans après son retrait momentané de la vie politique nationale , l’ancien ministre d’Etat et conseiller de feu Omar Bongo Ondimba, Jean Remy Pendy Bouyiki refait surface. La primeur de sa première sortie officielle a été réservée à GMT tv, sur l’émission le Canapé Rouge , diffusée ce lundi 21 mars. Dans son interview de près de 30 minutes, le natif de Makongonio, a abordé plusieurs questions ayant trait à la vie politique locale, entre autres l’élection présidentielle de 2023. Pendy Bouyiki n’est pas passé par quatre chemins. Il soutiendra Ali Bongo Ondimba, au cas où il est officiellement candidat à l’élection de 2023.

Il explique ce choix par le fait que le chef de l’Etat a été trompé par « des jeunes collaborateurs, qui ne savaient pas vers quoi ils s’engagent », en qui il a mis sa confiance au sortir de l’élection de 2016. « Je compte mieux préparer ce qui va arriver en venant aux côtés du chef de l’Etat », a -t-il lancé, pour faire allusion à la présidentielle de 2023. « Moi je pense qu’ après ce qui s’est passé en 2016, 2023 ne sera pas une élection présidentielle de tout repos. Ça c’est de un. Et de deux, mon frère Ali Bongo a eu un souci de santé qui a donné l’occasion à certaines personnes d’apporter de l’eau trouble dans une eau qui pourtant était claire. Je conclus donc en disant que ceux qui pouvaient être avec le président pour maintenir la source d’eau claire n’étaient pas toujours là. Moi c’est mon frère. Et si je me lève, je sais sur quoi je m’engage» , a-t-il indiqué.

A 66 ans l’homme politique se dit être capable d’apporter beaucoup aux côtés d’Ali Bongo Ondimba. « Il faut donner à Ali Bongo, des outils, des rebonds réels. Lorsque je l’ai vu à la fête du PDG, cela m’a montré que ce rebond est possible. Donc je voudrais m’aligner sur ou derrière ce rebond qu’il impulse. Je le soutiendrais s’il se présente officiellement.», a déclaré Jean Remy Pendy Bouyiki.



L’ancien ministre d’Etat précise que son soutien apporté à Ali Bongo se fait sur une base simple, qui est l’honnêteté et la sincérité, contrairement à ceux qui le font pour survivre politiquement . « On parle aujourd’hui de cette majorité qui soutient le chef de l’État. Mais moi je constate simplement que cette majorité dont on parle, c’est le PDG et les parties satellites qui se sont créés autour de lui pour des questions de survie politique. Et pour survivre politiquement, il faut que le PDG donne des prébendes à ces parties satellites. Or moi c’est de manière honnête et sincère que je vais le soutenir. », a-t-il fait savoir.