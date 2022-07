Présidentielle 2023: Jean Donga dans les startings blocks

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche des prochaines échéances électorales, les candidatures pour l’élection présidentielle se multiplient. La dernière en date est celle du président du mouvement Reconstruisons le Gabon autrement (RGA) et ancien candidat à la présidentielle 2005, Jean Donga.

Cette annonce qui coïncidait avec le lancement du mouvement Reconstruisons le Gabon autrement était l’occasion pour Jean Donga de dresser un tableau sombre de la situation socioéconomique du Gabon. Ainsi, il a souligné que «depuis des décennies, au-delà des fléaux mondiaux, le Gabon traverse de manière récurrente une succession de crises».

Pour l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2005 le pays est gangrené entre autres par « le repli identitaire, la haine et la jalousie, le mensonge, la brutalité verbale et physique, l’enrichissement illicite et les détournements des deniers publics, la non-transparence dans la gestion des biens communs, la trahison, la course effrénée au pouvoir par des méthodes non conventionnelles, à l’exemple des meurtres, des crimes rituels et de sang, des conflits politiques, électoraux, la pédophilie, la promotion des valeurs contre nature ».

Toute chose qui nécessite des corrections et justifie sa candidature. Ainsi, le président de Reconstruisons le Gabon a indiqué que son ambition est de sauver la Nation « de tous les maux qui minent son bon fonctionnement et son développement ».

