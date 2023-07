Présidentielle 2023 : Jean Delors Biyogue candidat !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une déclaration rendu public sur sa page Facebook ce vendredi 30 juin 2023, que le politologue, économiste du développement Dr. Jean Delors Biyogue Bi Ntougou a annoncé officiellement sa volonté de se porter candidat à l’élection présidentielle du 26 aout 2023. Une candidature qu’il a dite être motivé par une volonté de mettre un terme aux violes permanent des principes républicains dans la gouvernance de l’État.

Au cours de cette déclaration, l’ancien Coordonnateur du développement ONU Gabon est longuement revenu sur l’état de déliquescence dans lequel se trouve le pays, ceci accentué par les dérives oligarchiques qui « depuis 2012 a privatisé l’État en n’en faisant la propriété d’un clan minoritaire ». Une situation intolérable qui, selon le Dr. Jean Delors Biyogue Bi Ntougou se caractérise par « les humiliations permanentes infligées aux services centraux de l’État et aux fonctionnaires ».

Dans la même lancée, il n’a pas manqué de fustiger la persistance des « discours démagogiques dans les réponses données aux problèmes cruciaux comme la lutte contre la pauvreté, la formation de la jeunesse, l’accès aux soins de santé, les transformations des mœurs, la justice sociale, l’exploitation outrageuse et illicite des matières premières ». Autant de défi que ce dernier entend mettre un terme à travers sa candidature.

Jean Delors Biyogue, un candidat de la rupture à la présidentielle 2023

« Pour mettre fin à la descente aux enfers de notre pays, sans exclure l’hypothèse de rallier la dynamique consensuelle initiée par l’opposition gabonaise et la société civile, j’ai décidé en toute âme et conscience de me positionner comme candidat à la candidature pour les élections présidentielles du 26 aout 2023 », a annoncé le Dr. Jean Delors Biyogue Bi Ntougou. En outre, il a relevé que cette candidature est entre autres la candidature de la dignité, de l’honneur, de l’espoir, mais surtout du refus de l’avilissement et de la capitulation.

Pour information, le Dr. Jean Delors Biyogue Bi Ntougou est Docteur en sciences sociales et économiques, option sciences politiques, chercheur au Groupe d’étude politique et de défense de l’Institut de recherche en sciences humaines de l’Université Omar Bongo. Ses domaines d’expertise ciblent le règlement des conflits armés, l’intelligence stratégique, la gouvernance, les transformations politiques en Afrique, ainsi que les opérations de maintien de la paix des Nations unies et de l’Union africaine.