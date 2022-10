Présidentielle 2023: Jacques Adiahenot et Gabon d’abord ne cachent plus leur ambition 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est du moins ce qu’on pourrait déduire de la sortie le week-end écoulé du président de la plateforme citoyenne et patriotique « Gabon d’abord » Jacques Adiahenot. En effet, au cours de cette rencontre devant un parterre d’invités de l’opposition et de la société civile, ce dernier a indiqué que cette association pourrait prendre part aux prochaines échéances électorales et plus particulièrement la présidentielle à condition du respect des « textes et de la Constitution ».

Profitant de cette occasion, Jacques Adiahenot a tenu à faire un tour d’horizon de l’actualité sociopolitique de plus en plus catastrophique. Il a pour ce faire réitéré son appel à une prise de conscience des dirigeants notamment en matière de gouvernance qui suggère une intégration par l’Etat du principe de protection et d’évolution des populations.

Dans un contexte de préparation des prochaines échéances électorales prévues en 2023 , l’ancien ministre n’a pas caché l’ambition de cette plateforme d’y prendre une part active mais cela à certaines conditions. « Nous n’irons pas aux prochaines élections dans n’importe quelles conditions. On doit respecter les règles, les textes et la Constitution », a-t-il martelé.

C’est dans cette optique qu’il a invité la population à s’enrôler massivement sur les listes électorales. Selon Jacques Adiahenot, l’objectif est de mettre un terme au phénomène d’abstention, facteur bloquant de l’alternance politique.