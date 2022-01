Présidentielle 2023: Jacques Adiahenot et Edmond Okemvele dans la course?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la question qui taraude les esprits après l’assemblée générale constitutive des retraités et de la société civile réunie au sein de la plateforme « Gabon d’abord éveille-toi Gabon ». Figure imminente du paysage politique gabonais depuis des décennies, l’ancien Secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG) de 1991 à 1994 qui occupe la présidence de cette plateforme entend préparer dès maintenant les Gabonais afin qu’ils proposent, présentent et soutiennent leurs propres candidats aux futures élections de 2023.

Si sa dernière sortie remonte à la cérémonie d’ouverture du 2ème congrès ordinaire de l’Union nationale (UN) le samedi 5 décembre 2020, où il avait invité ses pairs à renouveler la stratégie de la candidature unique lors de la prochaine élection présidentielle prévue pour 2023, Jacques Adiahenot semble être décidé à concrétiser cette ambition.

En effet, c’est en présence de plusieurs personnalités de premier plan de la politique gabonaise notamment Paul Mba Abessolo, Louis-Gaston Mayila ou encore Martin Edzodzomo Ella que l’ancien ministre a lancé aux côtés d’Edmond Okemvele la plateforme, « Gabon d’abord éveille-toi Gabon ». Un projet qui a pour objectif stratégique de recenser les retraités dans le pays afin de sensibiliser les populations sur le déroulement des élections présidentielles à venir.

Selon les initiateurs de cette plateforme, il est question tout d’abord de sécuriser le vote « conviction et la détermination de chaque citoyen » mais aussi de promouvoir et respecter l’Etat de droit. Pour sa part Jacques Adiahenot a relevé qu’il est nécessaire de faire un retour aux sources dans le but de laisser un monde meilleur à la génération future. « Notre société est en perte de valeurs, de solidarité. Pour cela, nous avons le devoir de changer la donne. Nous devons nous engager, car nous n’avons pas le droit d’être à la retraite de l’histoire de notre pays. Nous avons le devoir de guider les jeunes, les accompagner pour un avenir meilleur », a-t-il martelé.

Il faut souligner qu’à un peu moins de deux ans des prochaines élections présidentielles, la sortie de ces deux anciens hauts cadres de l’administration gabonaise et personnalité politique de premier plan ne manquera pas de susciter des questionnements sur leurs ambitions, surtout qu’ils bénéficient d’une très grande estime au sein de la classe politique. La question fondamentale serait donc de savoir: Jacques Adiahenot et Edmond Okemvele seront-ils candidat à la présidentielle? Wait & See