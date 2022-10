Présidentielle 2023: Faustin Boukoubi pour une élection apaisée

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 03 octobre 2022, le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi a procédé à l’ouverture de la session ordinaire de cette institution. Occasion pour ce dernier d’inviter l’ensemble des acteurs politiques de la majorité et de l’opposition a une implication pleine et entière dans la sauvegarde de l’unité nationale en prélude aux prochaines élections prévues en 2023.

C’est en présence du président fondateur du Conseil pour la tolérance et la paix, l’Emirati Ahmed Bin Muhamad Al Jarwan, du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, et de la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie Madeleine Mborantsuo que s’est déroulée cette cérémonie d’ouverture de la session ordinaire 2022-2023, après trois mois d’intercession. Profitant de son allocution, le président de cette institution est revenu sur la tenue prochaine des élections.

A un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, Faustin Boukoubi a invité la classe politique à la cohésion et à la responsabilité. « Au-delà de nous, nous implorons tous les acteurs politiques à s’abstenir de tout comportement, voire de tout propos susceptibles d’inciter à la violence », a indiqué le président de l’Assemblée nationale.

Une invite qui d’ailleurs a été reprise par Ahmed Bin Muhamad Al Jarwan qui lors de son intervention s’est dit convaincu que « les parlementaires peuvent et doivent jouer pour la promotion de la tolérance et de la paix dans le monde. Ils sont les acteurs les plus proches des populations ».