Présidentielle 2023: Emmanuel Oye Mendome dans la course

Au fur et à mesure que l’on se rapproche de la présidentielle de 2023, les candidats sortent peu à peu du bois. C’est le cas d’Emmanuel Oye Mendome, compatriote, originaire de l’Ogooué-Ivindo, qui a officiellement annoncé sa candidature à la magistrature suprême. Méconnu politiquement du grand public, ce père de famille chretien pratiquant, dit avoir pour ambition de sauver le pays du chaos dans lequel il se trouve.

Rappelons qu’Emmanuel Oye Mendome, visiblement novice en politique, s’est fait connaître sur les réseaux sociaux en décembre 2019, alors qu’il avait été filmé sous une pluie battante, à genoux dans une grosse mare d’eau stagnante aux feux tricolores des Affaires Étrangères. Il avait déclaré ce jour prier pour délivrer le Gabon des ténèbres dans lesquels il se trouve.

Cette image qui avait fait le tour des réseaux sociaux, était pour ce fervent chrétien le point de départ de son combat contre la mal gouvernance du Gabon, à travers certains posts de dénonciation publiés sur sa page Facebook. Aujourd’hui ,pensant pouvoir apporter son savoir-faire et sa force pour ses concitoyens, et surtout proposer une autre politique de gestion, de démocratisation et de développement du Gabon, Emmanuel Oye Mendome a décidé de sauter le pas en se portant candidat.

« J’observe comme vous l’évolution dramatique de notre société et la déstabilisation programmée de notre Etat. Face au silence complice de la classe politique et d’une partie de la communauté internationale, attachée aux droits de l’homme et à la démocratie, j’ai décidé de me présenter à la prochaine élection présidentielle qu’elle ait lieu en 2023 ou avant », a t-il fait savoir lors de son point de presse organisé le 5 mars dernier à libreville.

Emmanuel Oye Mendome, pense être le sauveur qu’il faut pour sortir le Gabon des abîmes. Il ne pouvait donc rester insensible face à « la mort programmée» du Gabon . « Je vous le dis et vous le jure, nous sommes au dernier virage avant le chaos. J’ai choisi de sauver le Gabon. », a-t-il martelé avant d’indiquer qu’il présentera son projet de société dans les tous prochains jours.