Présidentielle 2023 : des partis de la Majorité et de l’opposition en soutien à Jean Boniface Assélé

Si l’annonce de sa candidature à la présidentielle d’août prochain avait suscité un véritable séisme au sein de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE), le président du Centre des libéraux réformateurs (CLR) Jean Boniface Assélé pourrait bien bénéficier du soutien de plusieurs partis membres de ce regroupement politique qui jusqu’à récemment soutenait l’action du président sortant Ali Bongo Ondimba.

Décidément, ce week-end aura été celui de toutes les surprises. En effet, s’il a été marqué par les officialisations des candidatures du chef de l’État sortant et du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier à la Présidentielle 2023, un fait improbable serait passé presque inaperçu.

Et pour cause, le samedi 08 juillet dernier, une dizaine de chefs de formation politique Majorité républicaine et sociale pour l’émergence se sont retrouvés au siège du Centre des libéraux réformateurs. Objectif apporté leur soutien à Jean Boniface Assélé, candidat à la Présidentielle du 26 aout 2023. Un rassemblement autour de ce dernier qui sonne comme un véritable coup de tonnerre au sein de la majorité.

Jean Boniface Assélé, un obstacle pour Ali Bongo Ondimba à la Présidentielle 2023 ?

Une décision d’une dizaine de partis politiques de ce regroupement qui, selon ces derniers, serait motivée par l’attitude des responsables du Parti démocratique gabonais (PDG) qui s’illustre par « sa manie d’accaparer seul, sans partage, tous les leviers du pouvoir ». Des ralliements en cascade en faveur de Tonton associé, qui pourraient constituer un caillou dans les chaussures du candidat Ali Bongo Ondimba, Jean Boniface Asselé étant son non moins oncle maternel.

J'ai rencontré mon petit frère Louis Gaston ce matin. Je lui ai confirmé ma candidature et ma détermination à aller jusqu'au bout. pic.twitter.com/hTluEZ83yl — assele2023 (@assele2023) July 9, 2023

Autre surprise, le soutien apporté par des leaders de l’opposition, notamment du président de l’Union pour la nouvelle République, Louis Gaston Mayila et du PG41, un groupement des partis de l’opposition. Toutefois, pour de nombreux observateurs de la vie politique gabonaise, ces nombreuses annonces de soutien ne constituent rien d’autre qu’une forme de chantage à l’encontre du chef de l’État sortant.