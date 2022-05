Présidentielle 2023: Denise Mekam’ne met l’Abanga-Bigne en ordre de bataille 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 21 mai 2022 s’est tenue à Libreville la journée politique du Parti démocratique gabonais (PDG) du département de l’Abanga-Bigne. Organisé à l’initiative du membre du Comité permanent du bureau politique de la province du Moyen-Ogooué Denise Mekam’ne, cette rencontre qui réunissait l’ensemble des militants ressortissants de cette partie du pays avait pour objectif d’échanger sur la nécessité de se mobiliser autour du candidat naturel de cette formation politique Ali Bongo Ondimba.

C’est en présence du secrétaire national 3, de l’autre membre du Comité permanent du Bureau politique pour le Moyen-Ogooué, des membres du bureau politique du département de l’Ogooué et Lacs que s’est tenue cette journée politique. Une rencontre dite militante qui s’inscrit dans le cadre « des échanges préparatoires à la grande mobilisation des militantes et militants du PDG de l’Abanga-Bigne derrière le candidat statutaire et réglementaire » du PDG.

Une vue des participants à la Journée politique de l’Abanga-Bigne © GMT

En effet, à un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales et plus particulièrement la présidentielle, le membre du comité permanent du bureau politique pour la province du Moyen-Ogooué a rappelé l’importance que revêt cette rencontre. « L’objectif de cette rencontre porte sur le besoin d’analyser et de pédagogie pour soutenir une mobilisation mieux organisée et plus outillée en termes d’informations spécifiques concernant l’élection, le vote, les dispositions à prendre en vue de maximiser les gains politiques pour notre grand parti le PDG », a relevé l’actuel ministre des Relations avec les institutions.



Soucieux de maintenir la cohésion entre filles et fils de l’Abanga-Bigne, Denise Mekam’ne a appelé à « taire les querelles entre personnes et la course effrénée pour la préséance ». « Cette journée est un devoir militant qui doit constituer le point de départ d’une nouvelle dynamique et définir les solutions appropriées à la nature de la tâche qui nous attend », a-t-elle indiqué.