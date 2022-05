Présidentielle 2023: Denise Mekam’ne affûte ses armes pour la victoire du PDG dans l’Abanga-Bigne

Ecouter cet article Ecouter cet article

Organisé à l’initiative du membre du Comité permanent du bureau politique de la province du Moyen-Ogooué Denise Mekam’ne la journée politique du Parti démocratique gabonais (PDG) intitulé « L’Abanga-Bigne Horizon 2023 » a pris fin récemment. Une rencontre qui aura permis aux militantes, militants et sympathisants de cette formation politique de réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre pour la victoire du candidat naturel du parti de masse Ali Bongo Ondimba dans ce département de la province du Moyen-Ogooué.

En effet, à un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, les responsables statutaires du PDG du département de l’Abanga-Bigne, chapeauté par le membre du Comité permanent du bureau politique Denise Mekam’ne ont tenu à se réunir pour explorer ensemble la question de la mobilisation pour assurer la victoire sans bavure de leur formation politique au cours de ces élections. Objectif inversé la tendance qui aura concouru à l’échec du candidat du PDG lors de la présidentielle de 2016.

Ainsi, il était question durant cette journée de réflexion d’analyser « bureau de vote par bureau de vote les résultats de 2016, d’analyser les comportements des responsables politiques du département pendant cette période et enfin tirer les conséquences pour élaborer une stratégie qui permettra d’aborder 2023 sereinement ». Se félicitant d’ailleurs de la mobilisation obtenue lors de cette journée Denise Mekam’ne, a relevé que celle-ci était la preuve de la volonté des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants d’inverser la tendance de 2016.



Au terme de ces rencontres qui ont permis de faire un vaste état des lieux de la situation politique du département de l’Abanga-Bigne, le membre du Comité permanent du bureau politique de la province du Moyen-Ogooué a invité ses camarades à tirer le meilleur bénéfice de ces travaux pour rassembler leurs forces et soutenir leur action commune derrière le candidat du PDG. Dans la foulée, elle a annoncé que dans les prochains jours, des rencontres seront initiées siège par siège, pour analyser la stratégie élaborée par les experts. « Trois options se présentent à nous en 2023, gagner, gagner et gagner. Le temps de la victoire commence dès à présent. Allons-y maintenant et mobilisons-nous », a-t-elle lancé.