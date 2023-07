Présidentielle 2023 : comment Léandre Nzue va-t-il faire gagner Ali Bongo depuis « sans famille » ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Ce superbe vers, entré dans le langage courant, extrait de L’isolement, d’Alphonse de Lamartine, pourrait bien seoir à la position actuelle de l’ancien maire de la commune de Libreville, Léandre Nzue. Et pour cause, pour détourner l’attention de l’opinion sur les suspicions de malversations qui pesait sur lui, il avait sorti de son chapeau la promesse d’une victoire nette et sans bavure d’Ali Bongo Ondimba à l’élection présidentielle prévue en 2023. Une promesse qu’il ne pourrait malheureusement pas tenir cette promesse, car croupissant, depuis, dans les geôles de la prison centrale de Gros Bouquet.

L’opinion a toujours en mémoire ces déclarations choc et empreintes de fanatisme de l’ancien maire de la commune de Libreville. En effet, devant la presse nationale et internationale, lors d’une conférence de presse, ce dernier s’érigeant en « soutien indéfectible et zélé du chef de l’État », pour justifier les recrutements massifs qui avaient exponentiellement gonflés la masse salariale du cabinet du maire, avait annoncé qu’il agissait de la sorte pour assurer une victoire écrasante d’Ali Bongo Ondimba lors de l’élection présidentielle de 2023.

« Je prépare déjà 2023, et je dois sécuriser les votes à Libreville. Je suis de Libreville. Pendant que je suis là, 2023, Ali Bongo ne va pas perdre à Libreville. Il va gagner ici et moi, je suis à Libreville. », avait-il martelé sans sourcier. Pis, ce dernier justifiait cette assurance par les recrutements massifs effectués au sein de la mairie de Libreville. « Les personnes qui ont été embauchées me font un électorat sûr. Que ceux qui ont les oreilles comprennent ce que je dis », avait-il indiqué.

Léandre Nzue, out pour la réélection d’Ali Bongo Ondimba

Sauf que près de 3 ans après cette annonce prémonitoire, Léandre Nzue, comme Moise avec le peuple d’Israël, ne pourrait pas voir la terre promise de Canaan. Actuellement incarcéré à « Sans famille » pour détournement de biens, blanchiment de capitaux, concussion, faux et usage de faux, chantage, extorsion, il est évident que la mission qu’il s’était assignée est plus que jamais compromise. Une bien triste nouvelle, sauf à croire que la providence joue en sa faveur et qu’il soit libéré, cette victoire d’Ali Bongo Ondimba promise pourrait demeurer dans le domaine du rêve.