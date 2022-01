Présidentielle 2023: ça s’agite déjà dans les chaumières !

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche de chaque élection présidentielle, le paysage politique gabonais connaît très souvent un engouement incompréhensible. Un fait qui n’échappe pas aux prochaines échéances électorales prévues pour 2023 avec la recrudescence ces dernières semaines de créations ou de réactivations de coalition politique avec en toile de fond la prochaine élection présidentielle qui, semble-t-il, aiguise déjà les appétits.

Ces dernières semaines ont été particulièrement agitées dans le paysage politique gabonais. Et pour cause, l’opinion a pu constater la multiplication de sorties politiques annonçant la création de nouvelles formations politiques ou même la réactivation de coalitions qui jusque-là avaient disparu de la circulation. Un engouement qui intervient à un peu moins de deux ans des prochaines élections présidentielles.

En effet, le premier fait a été sans conteste l’élection du président de l’Union pour la nouvelle République (UPNR) Louis Gaston Mayila à la tête de la plateforme PG41 qui regroupe une quarantaine de partis de l’opposition avec comme objectif de redynamiser cette coalition. S’en est suivie l’assemblée générale constitutive des retraités et de la société civile réunie au sein de la plateforme « Gabon d’abord éveille-toi Gabon » avec comme tête de fil Jacques Adiahenot et Edmond Okemvele.

L’objectif de ce mouvement est de recenser les retraités dans le pays mais surtout sensibiliser les populations sur le déroulement de l’élection présidentielle à venir. Un dernier objectif poursuivi également par le Mouvement citoyen des volontaires des libertés (MCVL) constitué par des syndicats et présidé par Emmanuel Mvé Mba. Le dernier né de cette panoplie de nouveaux mouvements politiques est le Congrès des partis politiques de l’opposition républicaine et patriotique (Corp) dont l’une des figures les plus importantes est le président du Front d’égalité républicaine (Fer) Bonaventure Nzigou Manfoumbi.



Il faut souligner que si pour l’heure, aucune de ces coalitions ne s’est prononcée sur la présentation ou non d’un candidat à l’élection présidentielle, de nombreux observateurs estiment que l’unique objectif visé par la création tous azimuts de ces mouvements est de peser lors des prochaines échéances électorales.