Présidentielle 2023: Biyoghe Mba va-t-il sortir de sa carapace?

C’est la grande interrogation soulevée par l’hebdomadaire La Loupe dans sa livraison n° 511 de ce mercredi 07 juillet 2021. Si depuis son éviction de la primature, l’homme fort d’Ikoyi-Ntsini semble s’être donné corps et âme dans la gestion de ses deux fondations notamment celle pour la Mer et les Espaces Aquatiques Maritimes gabonais, (FOMER) et l’autre pour la Protection Sociale et le Bien-être, de nombreux observateurs prête à ce dernier des ambitions pour la prochaine élection présidentielle.

Une éventualité qui selon La Loupe s’expliquerait par le fait que « La Tortue de Bikélé » aurait été jeté aux orties par les tenants du pouvoir, qui verrait d’un mauvais œil le développement impulsé par ce dernier dans son fief. « Depuis cette disgrâce, le leader d’Ikoyi-Ntsini n’a jamais plus rien eu de consistant de la part du pouvoir auquel Biyoghe Mba est resté fidèle », soulignent nos confrères.

Pis, l’hebdomadaire relève que le silence observé par l’ancien président Mouvement commun pour le développement (MCD), revenu au Parti démocratique gabonais (PDG) grâce à la maestria politique de feu Omar Bongo Ondimba, laisse même planer des suspicions auprès du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui lors de son discours devant le parlement avait fait allusion à « des agendas cachés ».

Au regard de cette déferlante de faisceaux de soupçons fondés ou non, l’hebdomadaire La Loupe relève qu’effectivement, Paul Biyoghe Mba pourrait « très vraisemblablement se porter candidat à l’élection présidentielle de 2023 ». D’ailleurs, il souligne que l’ancien Premier ministre ne manque pas d’atout. « Pendant son assez long passage aux affaires, il a su placer des cadres qui lui sont redevables. Aussi bien dans sa province d’origine de l’Estuaire que dans le Woleu-Ntem, où il a de la famille et beaucoup de relations au-delà de la politique ». Pour l’heure, la question entière est très simple. « La Tortue de Bikélé » aura-t-elle le courage de franchir le Rubicon? Wait & see.