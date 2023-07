Présidentielle 2023 : Bilie-By-Nze tente désespérément de mobiliser après le passage de Barro Chambrier

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 24 juillet, le premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze a animé un meeting à Makokou, dans son fief politique. En effet, le locataire de l’immeuble du 2 décembre tentait à travers cette descente de terrain, de s’assurer que cette province demeure dans le giron de la majorité présidentielle après le passage remarqué du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) et candidat à la présidentielle Alexandre Barro Chambrier.

L’Ogooué Ivindo vit ces derniers temps au rythme de la pré-campagne électorale. En effet, en l’espace de quelques jours, trois personnalités politiques de premier plan ont animé des causeries dans cette province. Le dernier en date, c’est l’actuel chef du gouvernement qui tentait, ce lundi 24 juillet à Makokou, d’éteindre la ferveur suscitée par le passage d’Alexandre Barro Chambrier.

Un rassemblement de Bilie-By-Nze en réponse à celui de Barro Chambrier

D’avis d’observateurs, le passage du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité dans l’Ogooué Ivindo et particulièrement l’étape de Makokou était une réussite. La mobilisation spontanée observée lors de ce meeting témoignerait de cette ferveur et de cette soif d’un véritable leadership, dans cette province qui avait donné une courte avance à Ali Bongo Ondimba lors de la présidentielle de 2016, face à son principal adversaire Jean Ping.

En dépêchant ce fidèle parmi les fidèles dans l’Ogooué Ivindo, le chef de l’État sortant, tente de couper l’herbe sous les pieds de l’opposition. Il faut dire que selon la communication, qui désormais s’est muée en outil de propagande pour les élections, ce sont plus de 4 000 participants qui auraient pris part à cette rencontre d’Alain Claude Bilie-By-Nze. Occasion pour ce dernier de rappeler « les bienfaits de la loyauté, la sienne et celle des compatriotes ogivins qui est une et qui s’appuie entre autres sur des acquis ».

Jauger la loyauté des Ogivins

Il faut souligner que cette descente improvisée donne l’impression de fébrilité de la part du Parti démocratique gabonais. En organisant ce grand rassemblement, le premier ministre d’Ali Bongo Ondimba voulait semble-t-il se rassurer de la loyauté des populations, surtout à quelques semaines de l’élection présidentielle 2023. Alain Claude Bilie-By-Nze n’a pas manqué de rappeler les « actes pour l’Ogouée-Ivindo » notamment l’eau et l’électricité dans le département de l’Ivindo, la concrétisation du projet Belinga, la construction des centres hospitaliers de Booué, Ovan et Mvadi, la construction à venir du Chemin de fer de Belinga et la reprise des travaux de la route Ovan-Makokou.