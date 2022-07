Présidentielle 2023: Bemvone Be Nze propose la légalisation du chanvre à usage récréatif et médical

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si la problématique de la consommation fait très peu l’objet de débat au sein de l’espace public gabonais, celle-ci pourrait être au cœur de la campagne pour l’élection présidentielle de 2023. Et pour cause, dans son projet de société le candidat déclaré à cette élection Innocent Bemvone Be Nze propose la légalisation de l’usage récréatif et médical du cannabis.

C’est sans aucun doute une proposition qui ne manquera pas de susciter un houleux débat au sein de l’opinion. En effet, la question de la légalisation du cannabis n’a jamais été abordée et d’ailleurs sa consommation et même sa commercialisation continuent d’être prohibées.

Soucieux semble-t-il de faire évoluer la législation, le candidat déclaré à la présidentielle de 2023 dans son programme de société propose la « légalisation de l’usage récréatif et médical du cannabis en République gabonaise ». Toute chose qui suggère que la consommation de ce stupéfiant pourrait être autorisée à des fins thérapeutiques notamment pour le traitement des douleurs chroniques mais aussi à des fins récréatives.



Il faut souligner que si le débat sur la légalisation du cannabis reste très peu évoquée, cette éventualité pourrait constituer une véritable avancée pour le Gabon. En effet, le pays pourrait être l’un des rares pays du continent qui légaliserait l’usage de ce produit à l’instar du Lesotho qui est le premier pays africain à légaliser la culture du cannabis ou encore l’Afrique du sud qui a dépénalisé l’usage de la marijuana à des fins de consommation privée en 2018.