Présidentielle 2023: Bemvone Be Nze lance un appel au don pour sa campagne

Impliquer les Gabonais dans le processus décisionnel et la mise en œuvre des politiques en faveur de leur épanouissement. C’est le leitmotiv que s’est fixé le candidat déclaré à la présidentielle de 2023 Innocent Bemvone Be Nze a lancé récemment un appel au don afin de financer sa campagne électorale.

C’est par le biais de la publication sur ses réseaux sociaux que le leader du Mouvement pour le changement en 2023 a annoncé la mise en place d’une contribution citoyenne afin d’organiser sa campagne lors des prochaines échéances électorales. Une contribution sollicitée par ce dernier qui lui permettra de « rester compétitif et d’atteindre le maximum de Gabonaises et de Gabonais sur toute l’étendue du territoire national ».

Contacté par Gabon Media Time, le candidat déclaré à la présidentielle qui croit à toutes ses chances a expliqué que cette démarche avait pour « objectif de fédérer autour de lui le maximum de Gabonais, qui par la mise en place de cet appel à contribution devrait se sentir plus concerné dans l’élaboration de son programme de développement ». Une démarche que Innocent Bemvone Be Nze veut novatrice et susceptible de redonner aux Gabonais l’intérêt pour la chose politique.



Il faut souligner que ce type de démarche a déjà été expérimenté par l’ancien président du Rassemblement pour le Gabon (RPG) Paul Mba Abessole, alors candidat à l’élection présidentielle d’août 2016. Si en son temps cette campagne de levée de fonds avait rencontré peu de succès, Innocent Bemvone Be Nze espère toucher le cœur du maximum de Gabonais.