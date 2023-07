Présidentielle 2023 : Barro Chambrier investi candidat du RPM

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à l’issue du 2ème congrès extraordinaire du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) que son président, Alexandre Barro Chambrier a officialisé sa candidature à la présidentielle du 26 aout 2023. Une décision qui a dit motivée par sa volonté de « porter la voix de la grande majorité de nos compatriotes, défendre leurs idées, dans une nouvelle espérance, afin de parvenir au changement auquel nous aspirons depuis 1990 ».

C’est en présence de plusieurs personnalités membres de l’opposition, notamment le vice-président de l’Union nationale (UN), François Ondo Edou, le président du parti pour la Réappropriation du Gabon, de son indépendance, pour sa reconstruction (Réagir) François Ndong Obiang, Bertrand Zibi Abegue que s’est déroulé la cérémonie de clôture du 2ème congrès extraordinaire du RPM. Un événement marqué par l’annonce officielle de la candidature du président de cette formation politique à la présidentielle.

Au cours de son discours de circonstance, Alexandre Barro Chambrier s’est montré très critique vis-à-vis d’un régime « prévaricateur » qui selon lui « s’emploie à détricoter, dans tous les sens, la Constitution, en vue de nourrir sa cruauté envers le peuple gabonais qui n’en peut tout simplement plus ». Abordant le bilan du second septennat d’Ali Bongo Ondimba, l’ancien ministre des Finances a martelé que ces 14 ans de règne auront été médiocres.



C’est dans cette optique que le patron du Rassemblement pour la patrie et la modernité a annoncé officiellement sa volonté de se porter candidat à l’élection présidentielle du 26 aout 2023, pour laquelle Ali Bongo Ondimba, président sortant est déjà candidat à sa propre succession. « Je me lance dans cette compétition non pas pour faire acte de simple candidature, mais pour porter la voix de la grande majorité de nos compatriotes, défendre leurs idées, dans une nouvelle espérance, afin de parvenir au changement auquel nous aspirons depuis 1990 », a martelé Alexandre Barro Chambrier.