Présidentielle 2023: Barro Chambrier demande à Ali Bongo de ne pas se représenter

Lors d’un déplacement le 25 mars dernier au quartier Akébé, dans le 4e arrondissement de Libreville, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) , Alexandre Barro Chambrier a entretenu les populations de ce quartier sous-intégré de Libreville, sur différents sujets politiques. Il a par ailleurs demandé à Ali Bongo Ondimba de ne plus se représenter à la présidentielle de 2023 et de songer à se reposer.

Lors de cette rencontre avec les populations, l’ancien ministre a estimé qu’une candidature d’Ali Bongo Ondimba n’était pas la bienvenue et que ce dernier devrait se retirer pour songer à se reposer. « Il n’est plus en mesure de diriger quoique ce soit et son état ne le lui permet plus. Il devrait se retirer pour se reposer”, a déclaré Alexandre Barro Chambrier, avant de poursuivre : “14 ans sans résultats à la tête du pays, ça suffit. Il faut une alternance démocratique », a-t-il martelé.

Barro Chambrier estime qu’il n‘est plus en mesure de gérer le Gabon, il n’a jamais réussi son mandat. Il tient pour preuve les conditions de vie des populations qui se dégradent chaque jour. « Ce sont certaines personnes du PDG, mais pas toutes, qui sont à l’origine de toute cette souffrance, toute cette misère. Ça ne peut plus continuer comme ça”. “C’est pourquoi, au moment opportun, nous devons être fermes. Vous ne devez plus accepter les 5.000 francs ou 10.000 francs qu’ils vous donnent souvent. Il faut les refuser », s’est-il indigné

Notons que cette intervention de Barro Chambrier intervient à la suite de l’annonce de la probable candidature d’Ali Bongo qui lors de la célébration du 54e anniversaire du PDG au jardin botanique, avait lancé à la population que 2023 approche il est là et sera toujours là pour les Gabonais.