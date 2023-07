Présidentielle 2023 : Ali Bongo totalement apte ! 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Candidat à sa propre succession pour la 11ème élection présidentielle de l’histoire du Gabon, Ali Bongo Ondimba a été ausculté par la commission médicale de l’élection présidentielle, le dimanche 9 juillet 2023. Si les résultats de ces examens ne sont pas encore connus, il semble que tout serait au beau fixe pour le président sortant.

Érigée en condition pour le dépôt de candidature à la présidentielle d’août 2023, la visite devant la commission médicale de l’élection présidentielle se poursuit. Après Paulette Missambo et Jean Boniface Assele, le président de la République sortant s’est prêté au jeu le dimanche écoulé. Un cliché suffisant pour embraser la toile.

Ali Bongo Ondimba totalement apte ?

C’est ce qu’affirme une certaine presse proche du palais Rénovation. Un optimisme né de la détermination affichée par l’intéressé lors de sa tournée républicaine. Laquelle s’assimile d’emblée à une démonstration de force à l’heure où l’opposition pointe du doigt son aptitude physique et mentale.

Une chose est sûre, le certificat médical qui scellera le sort du candidat Ali Bongo Ondimba est attendu. Aussi, tout porte à croire que les résultats seront neutres pour le Chef de l’État. Toute chose qui appuiera sa candidature à son troisième mandat de 5 ans après deux de 7 ans mitigés.

Un 3eme mandat pas de tout repos

Victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2016, Ali Bongo Ondimba a, lors du congrès du Parti démocratique gabonais (PDG), avoué avoir été absent pendant 5 ans. Dans cette même logique, le candidat déclaré à l’élection présidentielle d’août 2023 s’est dit prêt à poursuivre les chantiers entamés.

Pour ce faire, il devra assurément se déployer physiquement. Principal reproche fait par ses adversaires qui doutent de sa capacité physique et mentale à diriger le Gabon. Malgré sa mobilité quelque peu réduite, le « candidat naturel » qui a été investi ce lundi 10 juillet 2023, signe et persiste. « On peut me reprocher des choses. Mais pas de manquer d’ambition pour mon pays », a-t-il annoncé.