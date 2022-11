Présidentielle 2023: Ali Bongo officialisera-t-il sa candidature lors du prochain congrès du PDG?

Ecouter cet article Ecouter cet article

La tenue du 23 au 24 décembre prochain du 12ème congrès national ordinaire du Parti démocratique gabonais (PDG) sera l’occasion pour le président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba d’annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle prévue en 2023. C’est du moins la question qui taraude les esprits à l’approche des prochaines échéances électorales.

Placée sous la dénomination de « Congrès de la renaissance, pour un PDG uni et solidaire », cette grand-messe du « Parti de masse » sera sans aucun doute l’occasion d’opérer de grands changements au sein des instances dirigeantes de ce parti. Ainsi, c’est par le biais d’une note d’orientation que le secrétaire général du PDG Steeve Nzegho Diecko a décliné les contours de cette prochaine rencontre militante.

Outre les conditions de participation notamment, l’inscription sur la liste des participants établie par les Secrétaires provinciaux, le paiement des cotisations de chaque participant et la détention d’un badge de participation dûment délivré par la commission en charge d’accréditation, Steeve Nzegho Diecko a informé des thématiques qui seront développé au cours de ces rencontres. Il s’agit par exemple de la Gouvernance politique, économique, sociale et environnementale; des instruments juridiques ou encore de la dynamique et performance du parti.

Toutefois, l’ombre des prochaines échéances électorales de 2023 devrait également plané lors de la tenue de ce congrès national ordinaire. Il faut dire que la position de l’actuel chef de l’Etat sur sa candidature ou non est très attendue. Si pour de nombreux militants et sympathisants la candidature d’Ali Bongo Ondimba pour un troisième ne fait l’ombre d’aucun doute, plusieurs sont en attente de cette annonce officielle qui marquera indubitablement l’entrée en campagne du parti.