Après avoir clos sa précampagne par l’étape de l’Ogooué-Ivindo, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba a procédé à une visite à la Zone d’investissement spéciale (ZIS) de Nkok. Ainsi, c’est le lieu choisi pour ce dernier d’annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle du 26 aout 2023. Il faut dire que sa tournée républicaine sonnait comme une véritable campagne électorale.

Si dans notre article intitulé Présidentielle 2023 : Ali Bongo candidat du PDG dès ce lundi 10 juillet ? nous nous interrogions sur la volonté du président de la République à déclarer sa candidature à l’issue du congrès extraordinaire qui se tiendra ce 10 juillet, ce dernier a, ce dimanche 09 juillet, levé le voile sur ses aspirations . En effet, en visite à la Zone d’investissement spéciale (ZIS) de Nkok ce dernier a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle. « J’annonce officiellement que je suis candidat », a-t-il martelé.

Les militantes et militants du PDG mobilisés pour un 3ème mandat d’Ali Bongo

Dans le cadre de sa tournée républicaine entamée depuis un peu plus d’un an, Ali Bongo Ondimba n’a pas cessé d’écouter les messages des militantes et militants de son parti. À quelques semaines de l’élection présidentielle, le candidat naturel du Parti démocratique gabonais a confirmé sa volonté de briguer un troisième mandat à la tête du Gabon.

Il faut dire que partout où il est passé, les militants et sympathisants du parti de « masse » n’ont pas cessé de l’appeler à briguer un troisième mandat sans que la question du bilan de son second septennat ne soit évoquée. « Nous vous invitons à vous porter candidat, M. Le Président de la République Ali Bongo Ondimba », a-t-on pu lire sur des banderoles tout au long de sa tournée républicaine.

En retour, le candidat naturel du PDG, Ali Bongo Ondimba avait toujours maintenu le suspense sur sa décision de se présenter à l’élection présidentielle du 27 août 2023. Ce dernier n’a jamais manqué d’affirmer qu’il avait entendu le message des populations.