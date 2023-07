Présidentielle 2023 : Ali Bongo candidat du PDG dès ce lundi 10 juillet ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Actuellement en tournée républicaine, Ali Bongo Ondimba serait pour de nombreux observateurs de la vie publique déjà en campagne électorale. A en croire les promesses faites et les mesures annoncées, pour l’opinion au Gabon le Chef de l’État sortant briguera un 3ème mandat. D’ailleurs, les cadres du Parti démocratie gabonais (PDG) se mobilisent pour la cérémonie de son investiture qui se déroulera, ce lundi 10 juillet 2023 au stade de Nzeng-Ayong.

Dans un programme détaillé dont Gabon Media Time a reçu copie, Le Parti démocratie gabonais a annoncé la tenue d’un congrès d’investiture de son candidat à l’élection présidentielle du 26 août 2023, ainsi que celle des candidats aux scrutins législatifs et locaux. Cette cérémonie se tiendra le lundi 10 juillet 2023 au stade de Nzeng Ayong, dans le 6ème arrondissement de Libreville.

Les militantes et militants du PDG mobilisés pour un 3ème mandat d’Ali Bongo

Dans le cadre de sa tournée républicaine entamée depuis un peu plus d’un an, Ali Bongo Ondimba n’a pas cessé d’écouter les messages des militantes et militants de son parti. À quelques semaines de l’élection présidentielle, le candidat naturel du Parti démocratique gabonais va-t-il enfin officialiser sa candidature ? À en croire la mobilisation qui se prépare à travers les sections et fédération de cette formation politique, le « Oui » d’Ali Bongo Ondimba est en passe de se concrétiser.



Il faut dire que partout où il est passé, les militants et sympathisants du parti de « masse » n’ont pas cessé de l’appeler à briguer un troisième mandat sans que la question de son bilan ne soit évoquée. « Nous vous invitons à vous porter candidat, M. Le Président de la République Ali Bongo Ondimba », a-t-on pu lire sur des banderoles tout au long de sa tournée républicaine. En retour, le candidat naturel du PDG a toujours maintenu le suspense sans manquer d’affirmer qu’il avait entendu le message des populations.