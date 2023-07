Présidentielle 2023 : 6 candidatures d’Alternance 2023 validées par le CGE

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’annonce ce dimanche 23 juillet des 19 candidats retenus pour l’élection présidentielle 2023 a permis de dévoiler au grand jour les forces en présence lors de ce futur scrutin. Ainsi, au sein de la plateforme Alternance 2023, ce sont 6 candidatures qui ont été validées et dès à présent devraient se lancer dans une course de fond pour arriver à une candidature consensuelle tant souhaitée par les partisans de l’opposition.

Alors que la perspective d’une candidature consensuelle suscitait deja quelques craintes, le Centre gabonais des élections (CGE) vient sans aucun doute de donner un coup de fouet à ce projet. Et pour cause, ce sont au total 6 personnalités politiques membres d’Alternance 2023 qui auront la lourde charge de trouver ce consensus et conduire le pays vers l’alternance tant souhaitée par leurs partisans.

Des profils politiques globalement homogènes

Compliqué d’envisager un casting lorsque la plupart des profils sont des personnalités rompues à la tâche, pour avoir longtemps occupé des postes de responsabilité, avec, pour certains, des réformes importantes à leur actif. Ce n’est donc sans doute pas à ce niveau qu’il faudra espérer différencier ces candidats. En revanche, Thérence Gnembou Moutsona, président du Parti pour le réveil citoyen (PRC) et Vice-président d’Alternance 2023, peut se prévaloir d’une virginité politique et d’aucune proximité avec le Parti démocratique gabonais.

Certains comme le professeur Albert Ondo Ossa, Mike Jocktane ou encore Paulette Missambo peuvent eux-aussi se prévaloir d’avoir gardé une position constante depuis leur rupture avec le parti en 2009, et l’arrivée d’Ali Bongo Ondimba au pouvoir. Quant à Raymond Ndong Sima, l’ancien premier ministre de l’actuel locataire du bord de mer, il a su lui aussi partir lorsqu’il s’est trouvé confronté à des difficultés pour mener les réformes attendues par la population. Les Gabonais lui reconnaissent très certainement la régularisation des situations administratives de nombreux agents de l’État et le dialogue permanent qu’il a su maintenir avec les syndicats.

Se distinguer par une capacité de rassemblement

C’est donc moins sur leurs aptitudes qu’il faudra compter pour espérer ce consensus que sur leur capacité à ranger leurs égos et à accepter, tel que l’a fait Bertrand Zibi Abeghe, de se sacrifier pour l’intérêt de ces milliers de Gabonais qui croient en ce consensus. Si Raymond Ndong Sima a maintenu sa candidature en 2016 au détriment de la « candidature unique » conduite par Jean Ping, il a semble-t-il su tirer les leçons des erreurs du passé en acceptant de se plier à l’exercice du consensus, seule possibilité de pouvoir avoir raison par les urnes, du rouleau compresseur du parti démocratique Gabonais.

Certains candidats comme Alexandre Barro Chambrier, Raymond Ndong Sima et dans une moindre mesure Paulette Missambo, qui à l’évidence sont en train de prendre une avance stratégique sur leurs partenaires, devront très certainement avoir à l’esprit de se prémunir contre tout sentiment de toute puissance, mais se devront de tenir un discours rassembleur, face au PDG dont les membres ont ce mérite de se souder derrière leur « leader ».