Présidentielle 2023 : 2K23 lance la campagne « Je Parraine un électeur pour Ali Bongo »

Le collectifs 2K23 multiplie les rencontres publiques en vue d’œuvrer à la réélection du candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba. Ce vendredi 4 août encore, ces derniers étaient du côté des Trois Quartiers afin de lancer la campagne « Je parraine un électeur pour Ali Bongo Ondimba ».

Parrainer un électeur pour mettre en branle le principe multiplicateur

S’assurer d’une victoire cache et sans bavure du candidat Ali Bongo Ondimba au soir du 26 août. Tel est l’objectif du collectif 2K23, qui se donne les moyens de sa politique. En rassemblant plusieurs dizaines de personnes cet après-midi, Raoul Ovono Abessolo entendait convaincre chacun des présents à participer massivement à cette campagne qui conduira inéluctablement leur champion vers cet objectif.

En effet, le principe du parrainage selon le président du collectif, vise à « mettre en branle le principe du coefficient multiplicateur » a-t-il affirmé. Ainsi « en parrainant un électeur, je m’assure que derrière moi il y a un vote supplémentaire en faveur du candidat et cette personne s’assurera à son tour que derrière elle le mécanisme se perpétue », a-t-il poursuivi, avant d’inviter ces personnes venues nombreuses pour l’écouter, à se rendre sur la page Facebook du collectif 2K23 afin de mieux comprendre le mécanisme.

Au terme de cette rencontre, Raoul Ovono Abessolo et ses amis n’ont pas manqué de réitérer auprès de la jeunesse, leur appel à la responsabilité et à la préservation des « acquis de paix, de solidarité et de vivre-ensemble qui fondent notre République ». Prenant la parole, le Conseiller stratégique du collectif, Aimé Christ Boda a déclaré d’un ton grave « les acteurs politiques qui incitent les Gabonais à la violence n’aiment pas ce pays ». Un message explicite à ces « marchands de haine qui n’ont rien de constructif à proposer », a-t-il conclu.