Présidence de la CEEAC: Ali Bongo passe le témoin à Sassou Nguesso en novembre prochain

A l’issue de la 17ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) qui s’est tenue, par visioconférence, le 30 juillet 2020, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba devra céder sa place à la présidence de l’organisation sous-régionale en novembre 2020 à Denis Sassou NGuesso, lors de la 18e session ordinaire des dirigeants de la Communauté.

Cette session axée essentiellement sur la réforme institutionnelle et l’adoption de la stratégie régionale de riposte face à la pandémie de la Covid-19. Il faut souligner que cette rencontre qui s’est déroulée par visioconférence a permis d’adopter de nombreux textes notamment la stratégie de prévention et de lutte contre le terrorisme en Afrique centrale; la création de l’Académie régionale d’aviation civile en Afrique Centrale ou encore le Plan d’action régional de réduction des émissions de CO2 issu de l’aviation internationale en Afrique centrale.

Autre texte important adopté par les chefs d’Etat de la sous-région, la Convention pour la prévention et la résolution pacifique des conflits liés à la gestion des ressources en eau partagée de l’Afrique Centrale ont été également adoptées, mais aussi les lois types relatives aux TIC; l’adoption de la Politique genre de la CEEAC et son plan d’action ; l’adoption du Plan d’action régional de la CEEAC pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 des Nations unies et connexes sur les Femmes, Paix et Sécurité.

Par ailleurs, les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC ont décidé de la tenue de la 18ème session ordinaire en novembre 2020 à Libreville au Gabon. « A cette occasion, la présidence en exercice de la Conférence sera transmise à la République du Congo, conformément aux dispositions pertinentes du Traité révisé », indique le communiqué final des travaux. Une session qui verra donc le numéro un gabonais passer le témoin au président congolais Denis Sassou NGuesso.