Préservation de l’environnement : La CDC en guerre contre la pollution plastique

Après avoir obtenu le prestigieux statut de Partenaire de Prestation (Delivery Partner) auprès du Fonds Vert pour le Climat (FVC), la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon (CDC) a organisé, dernièrement, deux grandes activités citoyennes orientées vers la préservation de l’environnement.

La première initiative a pris la forme d’un remarquable projet de reboisement de la mangrove de Mindoubé située dans le 5ème arrondissement de Libreville. Cette action citoyenne d’envergure en faveur de la protection de l’environnement coordonnée par l’ONG « Les Amis de la Lowé » a connu une participation massive des agents de la CDC en février dernier. Nettoyage du site, ramassage et mise en terre des propaguls (brin de mangrove) ont été les étapes clés de cette journée engagée.

En présence du Maire du 5ème arrondissement de Libreville, cette activité a permis de sensibiliser les participants à l’importance vitale des mangroves dans l’écosystème, tout en soulignant le rôle crucial de la CDC dans le soutien aux projets environnementaux.

La deuxième action a été dédiée à la lutte contre la pollution plastique. Cette initiative fait échos à la Semaine nationale de l’environnement organisée au Gabon par le Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres du 5 au 10 juin dernier.

Coordonnée par l’association « Eco Logik », cette journée de sensibilisation s’est tenue le 1er juillet dernier en présence d’un représentant du Haut-Commissariat à l’Environnement, donnant une dimension nationale à l’initiative. Les employés de la CDC ont été informés des enjeux mondiaux et locaux liés à la pollution plastique, tout en étant encouragés à adopter les principes des 4R (Réduire, Réutiliser, Recycler, Refuser) pour une consommation responsable. Par le biais d’ateliers pratiques et du nettoyage d’une partie de la plage qui fait face au monument du Capitaine Charles NTCHORERE (avec une collecte minutieuse de déchets plastiques), la CDC a fait preuve de son engagement en faveur de la protection des écosystèmes.

« Ces deux initiatives citoyennes exemplaires montrent que les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la préservation de l’environnement. En sensibilisant ses employés et en leur offrant des occasions concrètes d’agir, la CDC se positionne comme un acteur responsable et inspirant. Toutefois, il est crucial que cette dynamique se poursuive au-delà de ces journées ponctuelles. Les employés de la CDC doivent devenir des ambassadeurs du changement, en intégrant des comportements durables dans leur quotidien et en encourageant leur entourage à faire de même », a indiqué la Direction Générale.

Pour la Direction Générale de la CDC, « Il est désormais essentiel que d’autres entreprises emboîtent le pas et intensifient leurs efforts pour lutter contre la pollution plastique et œuvrer en faveur d’un avenir durable. Une des mesures concrètes que nous pouvons tous adopter est de renoncer définitivement à l’utilisation des sacs plastiques jetables au profit de l’utilisation de paniers ou de sacs réutilisables. En optant pour ces alternatives durables, nous réduisons considérablement notre consommation de plastique à usage unique et contribuons activement à la préservation de l’environnement ».