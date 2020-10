Prépa de la Résidence, Le choix de l’excellence

Le premier défi de l’envol de votre carrière professionnelle commence ici : intégrer la meilleure grande école de votre choix pour déployer pleinement votre potentiel et votre ambition. La clé de la réussite ?

Les classes préparatoires du Groupe La Résidence, qui ont prouvé à travers le temps, l’excellence pédagogique de leur système. En 2 ans, grâce à l’accompagnement de professeurs émérites, dévoués à l’acquisition des outils et des méthodes de travail adaptées aux exigences des concours des grandes écoles françaises et marocaines.

UNE SENSIBILITÉ D’INGÉNIEUR ? les PRÉPAS Scientifiques

Ces classents ouvrent en deux ans la voie aux grandes écoles d’ingénieurs en France et au Maroc. Elles offrent la possibilité de développer des compétences théoriques, expérimentales et des capacités de synthèse, afin d’acquérir une expertise et un raisonnement scientifique capable de vous projeter sur tous les métiers de l’ingénierie dans le monde

LE SENS DES AFFAIRES ? les PRÉPAS Économiques et Commerciales Ces classes, nécessitent un engagement complet lorsqu’il est question de répondre aux exigences des écoles les plus prestigieuses de commerce, de gestion et de management : pendant 2 ans, des programmes sur mesure accompagnent les étudiants qui souhaitent placer leurs ambitions sous le signe de la réussite.

2 VOIES d’excellences

MPSI/MP, une formation complète et équilibrée entre les mathématiques, la physique et sciences de l’ingénieur

PCSI/PSI, valorise les compétences expérimentales, physique, chimie et sciences de l’ingénieur BAC C; C/D

3 VOIES d’excellences

ECT / voie Technologique classe économique et commerciale

ECE / voie Économique

classe économique et commerciale

ECS / voie Scientifique

classe économique et commerciale

BAC CG/B

B

C/D

Une aventure intellectuelle et humaine unique pour préparer votre avenir !

Créées en 1998, les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles du Groupe La Résidence, meilleures prépas au Maroc, bénéficient aujourd’hui du meilleur palmarès marocain dans les grandes écoles de commerce françaises, avec 98% d’élèves admis dans les grandes écoles les plus prisées : Concours Communs Polytechniques, CNC, Mines Paris Tech, Centrale Supélec, HEC Paris, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC, KEDGE, Grenoble Graduate School of Business, Skema, ISCAE…

Portés par un encadrement individuel et la culture de l’organisation, de la prise d’initiative et de la persévérance pour fournir un travail régulier, les étudiants peuvent s’appuyer sur une formation de haut niveau pour s’approprier des méthodologies de travail e caces, mais aussi sur une recherche constante de dépassement de soi : les concours aux plus grandes écoles se préparent à La Résidence !

Ensemble pour la réussite de nos enfants.