«Pozi, qui gardera le contrôle?», nouvelle émission de téléréalité à Libreville

La startup de suivi de véhicule et de gestion de flotte connectée, Pozi, a présenté en avant-première ce vendredi 29 janvier 2021, son émission de téléréalité intitulée « Pozi × Qui gardera le contrôle ? (Pozi GLC) ». Un programme de divertissement novateur qui met en scène des célébrités locales bien connues du public et qui fait la part belle aux lieux phares de Libreville.

Dans cette course d’orientation à travers Libreville, trois équipes menées par des stars gabonaises, parmi lesquelles Shan’L, Hearly Nguema et Jessica Allogo, interviennent. Leur objectif, découvrir avec l’aide de leurs binômes respectifs, des destinations secrètes grâce à des énigmes posées par des maîtres du jeu, Serge Abessolo et Uriel Abaga.

Les participants font preuve d’esprit d’équipe, d’humour, de réactivité et même de patience, car il n’est pas toujours aisé de conduire dans les rues de Libreville pour tenir le public en haleine et atteindre leur objectif. Ces derniers doivent par-dessus tout, respecter des règles du jeu, car les deux maîtres du jeu ont la possibilité d’intervenir sur leur trajet grâce à l’application de géolocalisation Pozi.

Dans le détail, le concept est unique et accrocheur. C’est aussi l’ambition décrite par Loïc Kapitho, co-fondateur de l’application Pozi et créateur du concept de l’émission. « L’idée était de s’intéresser à ce que les gens aiment, de créer quelque chose qui va intéresser monsieur tout le monde, et d’apporter un contenu gabonais assez divertissant », a-t-il laissé entendre.



Autre chose, à la fin de la compétition, l’équipe ayant réussi les épreuves d’orientation et réunit le plus de votes se verra décerner le titre de grand gagnant de cette première saison pilote, de 3 épisodes de 10 minutes chacun. Les participants devront donc compter sur leur communauté pour les aider à remporter la course en votant via le site de Pozi https://www.pozi.app/actus/9/pozi-x-qui-gardera-le-controle