Pour la première de Mario Lemina, Fulham s’incline dans un match fou face à Leeds

Transféré cet été chez l’ambitieux promu Fulham, Mario Lemina a participé ce samedi à son premier match de Premier League depuis son retour. Entré en jeu à la 70ème minute de jeu face au Leeds de Marcelo Bielsa, le footballeur international gabonais bien que n’ayant pu empêcher la défaite des siens, s’est montré à son avantage.

Défait en ouverture de championnat face aux Gunners d’Arsenal d’un Pierre Emerick Aubameyang buteur, les Cottagers de Fulham se déplaçaient ce samedi sur la pelouse des Peacocks de Leeds United entraînés par un certain Marcelo Bielsa. Dans ce duel de promus, ce sont les champions de 2ème division qui se sont imposés dans un match à rebondissements.

En effet, dans ce match comptant pour la 2ème journée de Premier League, les Peacocks ont très vite ouvert le score par Helder Costa (5e) avant que Mitrovic sur penalty (34ème) ne remette les pendules à l’heure. Plus joueurs et plus justes, les joueurs de Bielsa ont repris l’avantage par Mateusz Klich sur penalty juste avant la pause.

Le match s’emballait au retour des vestiaires avec les 3ème et 4ème buts des Peacocks et les 2ème et 3ème buts des coéquipiers de Mario Lemina entré en jeu à la 70ème minute à la place de Reed. Agressif et juste techniquement comme à son habitude, l’ancien Marseillais n’a toutefois pas pu empêcher la défaite des siens. Une nouvelle défaite synonyme de 18ème place et de premier relégable.