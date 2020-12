Porté par Didier Ndong, Dijon s’offre sa première victoire en Ligue 1 cette saison

Dijon gagne enfin. Bon dernier de Ligue 1 cette saison après 12 journées, le Dijon Football Côte-d’Or de Didier Ibrahim Ndong et Bruno Ecuele Manga est allé s’imposer sur la pelouse de Nice (1-3) grâce à des buts de Mama Baldé (21ème et 66ème) et Ngonda Muzinga (31ème). Une première victoire qui rapproche Les rouges de la zone de non–relégation.

4 matchs nuls et 7 défaites. Tel était le bilan du Dijon Football Côte-d’Or de Didier Ibrahim Ndong et Bruno Ecuele Manga avant cette 12ème journée de Ligue 1, qui s’annonçait pourtant compliquée avec le déplacement à Nice. Alors qu’ils restaient sur 2 défaites et 2 nuls lors des quatre dernières journées, les dijonnais sont allés s’imposer à l’Allianz Riviera.

En effet, lanterne rouge du championnat au coup d’envoi de cette rencontre à haut risque, les Dijonnais avec ses deux internationaux gabonais ont fait le travail. Grâce à des buts de Mama Baldé (21ème et 66ème) et Ngonda Muzinga (31ème), le DFCO s’est donc offert un peu d’air, se rapprochant de la zone de non-relégation.

Désormais à 2 points de Reims et 4 de Nîmes, les pensionnaires du Stade Gaston Gérard accueilleront donc les Verts de Saint Etienne dimanche prochain avec quelques certitudes, avant de se déplacer chez les Canaris de Nantes pour la quatorzième journée de Ligue 1.