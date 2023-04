Port-Gentil: vague de démissions des cadres du PDG à Bendje

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche des prochaines échéances électorales, certaines circonscriptions politiques semblent déjà en ébullition. C’est notamment le cas dans le canton Ogooué, deuxième siège du Département de Bendje dans la province de l’Ogooué-Maritime, où plusieurs cadres du Parti démocratique gabonais (PDG) ont décidé de claquer la porte de cette formation politique.

En effet, cette vague de démissions concerne entre autre l’Attaché parlementaire et délégué de l’union des Jeunes du Parti pour l’Ogooué Maritime, Christian Assoumou, le député suppléant de l’honorable Charles Otando et membre du Conseil National Stéphane Aliwa, les membres du Comité central Clotaire Missalo et Alfred Ampeyi et le Chargé de la Communication dans la Fédération Ogooué Jean de Dieu Rebouka.

Une vague de démissions qui selon ces hauts cadres du « parti de masse » serait motivée non seulement par le non-respect des promesses faites par les responsables du parti mais aussi par le manque de considération dont ils sont victimes depuis plusieurs années. Toutefois, malgré ces démissions en cascade, ces militants disent rester fidèles au président du PDG Ali Bongo Ondimba.

Il faut souligner que ces démissions traduisent un véritable malaise au sein de cette formation politique et laissent présager des dissensions à l’approche des prochaines élections générales.