Port-Gentil: une cinquantaine de compteurs d’eau volés

Les populations de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime sont à nouveau confrontées à des vols de matériels. En effet, une recrudescence de vols de compteurs d’eau a été signalée ces dernières semaines, au grand désarroi des riverains qui ne savent plus à quel saint se vouer, rapporte le quotidien L’Union de ce lundi 31 janvier 2022.

Port-Gentil serait-il devenu l’épicentre du vol de matériels d’électricité en tous genres?. En effet, les populations de la capitale économique du Gabon sont depuis quelque temps la cible de vols d’un genre particulier. Elles sont la proie de vandales qui n’hésitent pas à dérober les matériaux des installations électriques. Ainsi, c’est une cinquantaine de compteurs d’eau qui ont été dérobés dans plusieurs quartiers de la cité pétrolière et ce, sans qu’aucun suspect ne soit appréhendé.

Si le phénomène ne concernait que les habitations en construction et souvent sans surveillance, il s’est aujourd’hui déployé dans des concessions habitées où les vandales n’hésitent plus à se servir. Causant ainsi dans de nombreux foyers d’eau une pénurie au grand dam des populations qui ne savent pas quand sera réglé la situation. Une plainte contre X a été déposée à l’antenne provinciale de la Police judiciaire mais pour l’heure, le dossier semble être au point mort. Fait curieux, ces nombreux vols « interviennent en plein couvre-feu, moment au cours duquel la cité pétrolière est quadrillée par les forces de défense et de sécurité ».

Selon le quotidien L’Union, « les compteurs volés seraient revendus aux bijoutiers pour leur transformation ». Pour l’heure, les habitants de la ville pétrolière sont toujours en attente d’une éventuelle solution et s’en remettent aux services judiciaires de la localité. Toute chose qui devrait pousser les autorités de Port-Gentil à déployer des enquêteurs sur le terrain afin de démanteler ce vaste réseau qui met à mal de nombreux port-gentillais et qui n’a déjà que trop duré.